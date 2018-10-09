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حوادث

التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى عقار في الإسكندرية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
قررت النيابة العامة، تشريح جثمان طفل سقط من أعلى عقار بمنطقة المندرة، والتصريح بدفنه بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

كان مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفله من أعلى عقار كائن شارع 252 - منطقة المندرة بحري- دائرة القسم، وتوفيت.

بالفحص، تبين وجود جثة الطفلة "ل ا ز"، البالغة من العمر 4 سنوات مسجاة على ظهرها أمام العقار سكنها مصابة بكسر بالرقبة والظهر واشتباه نزيف داخلي بالمخ والأنف والفم.

بسؤال والدها المدعو "ا ز ب"، 48 عاما، بدون عمل، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بأنه خلال تواجد نجلته المذكورة بغرفة نومها بالطابق الثامن عشر بالعقار المشار إليه وحال قيامها باللهو أعلى مكتب مجاور لنافذة الغرفة اختل توازنها وسقطت أمام العقار سكنهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه.

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