التضامن: أكثر من 5 آلاف حضانة في مصر تحت بير السلم

أكدت سحر مشهور، مستشار وزير التضامن لقطاع الرعاية الاجتماعية، أن هناك أكثر من 5 آلاف حضانة في مصر غير مرخصة، معقبة: «بنسميهم حضانات بير السلم».





وأضافت "مشهور"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن الحضانات المرخصة تتبع إجراءات معينة لكي تحصل على الرخصة منذ البداية.





ولفتت إلى أن عدد الحضانات الرسمية المرخصة في مصر تصل إلى 14 ألفًا و500 حضانة، مضيفة أن أصحاب الحضانات غير المرخصة يقولون إنهم لا يعلمون أنه لابد من الحصول على ترخيص، قائلة: «مش هندخل في النوايا».