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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: انتهاء الاستعدادات لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الجاهزية الكاملة لعدد ٢١  مركزا تكنولوجيا لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  للتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

ولفت إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

ووجه المحافظ اللجان المختصة بالبت فى طلبات التصالح القديمة والجديدة بالتوازي مع مراعاة ان تكون الطلبات مستوفاة بالإضافة إلى التسجيل الفورى لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

وتم خلال الاجتماع إجراء جلسه حوارية لبحث آليات تنفيذ تلقى الطلبات والاستفسارات والعقبات المتوقعة.

جاء الاجتماع بحضور ابراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبي المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات وعدد من مديري إدارات المحافظة.

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