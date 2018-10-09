رجل يضرب سيدة وابنها بالـ شاكوش في الشارع.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو صادم، يُظهر لحظة اعتداء رجل بالضرب على "سيدة وابنها" في الشارع، بالمملكة العربية السعودية، مستخدمًا مطرقة.



وثقت الحادثة، سيدة كانت فى سيارتها بالقرب من موقع حدوثها، وظهر الاعتداء الوحشي على السيدة وطفلها، والذى كان يضع يده على أذنه من شدة ألم الضربة التى تلقاها.



يذكر أن الحادثة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى، وطالب المغردون بالقبض على هذا الرجل ومعاقبته على هذا التصرف الشنيع.





