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فن

رشا سامي العدل تنضم لـ سيرة الحب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
سمر سعد
انضمت الفنانة رشا سامي العدل لصناع الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة الحب" مع المخرج د. عادل عبده الذي يستعد وسط كوكبة من نجوم الغناء والمسرح لتقديمه إحياءً لذكرى رحيل الموسيقار بيلغ حمدي.

تجسد رشا شخصية الحب الحقيقي لبليغ حمدي وهي " إش إش" ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي يجسد شخصيته الفنان القدير مجدي صبحي أمام ايهاب فهمي الذي يجسد شخصية بليغ حمدي.

وكانت أسرة العمل قد احتفلت مساء الأحد الماضي بعيد ميلاد رشا سامي العدل مع تقطيع التورتة وسط أجواء مفرحة.

يشارك في بطولة "سيرة الحب" عددا من النجوم هم مروة ناجي، مجدي صبحي، شريف عواد، ناصرعبدالحفيظ، عمرو اصلان، نهلة خليل، هاني عبد الهادي، أحمد الأمير، رشا سامي العدل، سميه درويش، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، عمرو اصلان، عماد عبد المجيد، محمد الشافعي، شيكو، حمدي حنفي، ديكور محمد الغرباوي، خدع إيهاب جمعه، إضاءه شريف البرعي، توزيع موسيقي وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، العمل من تأليف الكاتب أيمن الحكيم وإخراج الدكتور عادل عبده.

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