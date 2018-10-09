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رياضة

مختار مختار: هذا الموسم صعب والدليل هزيمة الأهلي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن الاستقرار هو أهم عامل من عوامل نجاح الفريق هذا الموسم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " وان تو " مع حازم إمام عبر اثير " اون سبورت اف ام "، أن الإدارة تسعى دائما لاستقطاب مجموعة لاعبين مميزين ليمثلوا إضافة للفريق.

وتابع أنه دائما ما يعطى للاعبين إحساسا بالثقة مما يجعلهم يقدمون أفضل أداء، مشددا أن الدوري الممتاز هذا الموسم صعب للغاية والدليل على ذلك هو هزيمة الأهلي أمام الاتحاد.

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