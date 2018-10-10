حماقي يتألق في حفل تخرج طلاب تجارة الإسكندرية.. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، واحدًا من أضخم حفلات الطلاب التي ضمت الآلاف منهم من مختلف المراحل الجامعية، في عروس البحر المتوسط، خلال احتفالية خريجي كلية التجارة بجامعة الإسكندرية دفعة ٢٠١٨.





أقيمت الاحتفالية داخل كبري قاعات أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب بشكل "هستيري"، بعدها رد حماقي علي حفاوة استقبالهم بـ"وحشتوني" والتي أشعلت المزيد من عبارات الترحيب، وحمل رابطة "ألتراس حماقي" لافتة، كتب عليها "في انتظار حفل عيد ميلادك" .





كما قدم حماقي أغاني "أجمل يوم"، "اللي اختاره قلبي".. ونظرا لتزايد طلبات التصوير الفوتوغرافي معه طالب حماقي الجمهور بضرورة الاهتمام بالاستمتاع بالحفل بدلا من الانشغال بالموبايلات .. ثم شاركهم بصورة سيلفي بموبايله الخاص ووعدهم علي أن ينشرها علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي كي يتوقفوا عن التصوير.





كما تلقي حماقي رسالة من معجب حملت كلمات : "بما إنك أهلاوي. . فأنا أوجه التحية لنادي الاتحاد السكندري".. ليرد حماقي قائلا: "وانا كمان أوجه تحية للاتحاد السكندري " .. بعدها قدم "احلي حاجة فيكي" لمدينة الإسكندرية.





وحرص حماقي علي اهداء خريجي دفعة ٢٠١٨ أغنية من ألبومه الجديد بعنوان " الجمال في عنيكي مال " كلمات أمير طعيمة ولحن مدين وتوزيع توما .. وغيرها ممن طالب بها الجمهور علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.



