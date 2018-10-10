ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 3 لصوص سرقوا أموالا من محل بعابدين.



وكان أفراد الطوق الأمني المعين بمنطقة باب اللوق بعابدين قد تمكنوا من ضبط مسجل خطر حال سيره بشارع مصطفي أبو هيف وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار أمريكي ، 160 ألف جنيه و 2 دفتر شيكات ، 2 دفتر إيصال أمانة .



واعتراف بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بالاشتراك مع متهمين هاربين وهما عامل وسائق من داخل مركز للالكترونيات بالمنطقة بأسلوب" كسر كالون الباب" تم ضبطهما.



