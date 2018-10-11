6 خرافات صادمة عن طريقة شحن بطارية الهاتف

تحاصر بطارية الهاتف المحمول العديد من الخرافات والشائعات غير الصحيحة، التي يصدقها الكثيرون ظنًا منهم أن العمل بها سيحمي الهاتف والبطارية من التلف أو الضرر، وهذا ما يوضحه تقرير نشر بموقع "تك ريببلك" المعني بالتكنولوجيا.





استخدام الهاتف أثناء الشحن يؤذي البطارية





يعتقد الكثيرون أن استخدام الهاتف المحمول سواء بإجراء مكالمات أو مشاهدة فيديو أو غيره، يعرض البطارية للهلاك، ولكن هذا غير صحيح فعملية الشحن تتم إذا كان المستخدم يترك الهاتف أو يستخدمه.





فرغ البطارية قبل شحنها





من المعتقدات السائدة أن لا تضع هاتفك في الشاحن إلا إذا فصل تمامًا، بهدف الحفاظ على عمر البطارية، ولكن على عكس المعتقد فالقيام بذلك يضر بالبطارية ويقصر عمرها، فيجب توصيل الهاتف بالشاحن عند اقتراب نفاد الشحن.





استخدام شاحن غير الشاحن الأصلي للهاتف يضر البطارية





قد يلجأ البعض إلى استخدام شاحن آخر مغاير للعلامة التجارية لهاتفه، وهذا لن يؤذي البطارية في شيء إذا كانت تعمل بشيء صحيح.





زيادة عمر البطارية بوضعها في الثلاجة





انتشرت شائعة وضع البطارية في الثلاجة يطيل عمرها بشكل كبير، وهذا لا أساس له من الصحة فبطاريات الهواتف الحالية هي بطاريات "الليثيوم- أيون"، ودرجة حرارة الغرفة هي الأنسب لها، لأنها تتأثر بالبرودة والسخونية.





الإنترنت Vs الألعاب





يظن أن الإنترنت يفرغ شحن البطارية، ولكن الحقيقة أن الإنترنت بريء من هذه التهمة، فالألعاب تستهلك طاقة كبيرة من البطارية.





الواي فاي والبلوتوث.. يدمران البطارية



