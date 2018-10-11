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فن

دنيا سمير غانم تتجاهل شائعة وفاة والدها

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قررت الفنانة دنيا سمير غانم عدم التعليق على الشائعات الكاذبة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت بوفاة والدها النجم سمير غانم، حيث تعاملت بتجاهل مع التعليقات التي وصلتها من خلال حسابها الخاص على إنستجرام وتتسائل عن حقيقة ما نشر أو عن الحالة الصحية له.

من ناحية أخرى، حرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على نفي هذه الشائعة أمس، وأكد أن سمير غانم يتمتع بصحة جيدة، وما نشر مجرد شائعات سخيفة.

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