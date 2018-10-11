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السيسي: طول ما احنا مكبلين بالدعم على كل حاجة عمرنا ما هنتقدم .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الله سبحانه وتعالى نجا مصر فى السنوات الماضية بقدرته وإرادته، مؤكدًا أن الإرادة الإلهية قالت كلمتها فى الحفاظ على مصر وأمنها.

وخاطب السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية المنعقدة منذ قليل، المصريين قائلًا "أنا عايز أقول لكل واحد مش حاسس إن مصر مش بتديله حاجة إحنا بندعم 50% من ثمن السولار، وانتوا والمستقبل اللى بيدعم السولار".

وأردف الرئيس: "طول ما إحنا مكبلين بالدعم على كل حاجة عمرنا ما هنتقدم خالص، ولا هنقدر نحقق الأهداف اللى انتوا بتتمنوها، مفيش حد فى العالم المتقدم اللى انتوا بتقارنونا بيه بيعمل كده".

ولفت إلى أن الأيام التى نعيشها جميلة وعظيمة تستدعى ذكريات رائعة لشعب وجيش عظيم ومؤسسات دولة، مناشدًا كل المصريين والجيش التحدث مع مرؤسيهم وتشكيل فهم لما سيتحدث فيه لكى نتماسك كلنا".

وأكد أنه دون الوعي الحقيقى لن ننجو من المعركة التى نخوضها مع العدو الذى أصبح داخلنا ومننا، موضحًا أن هناك أشخاصا أصبح كل آمالهم وفرحتهم قتل الناس.

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