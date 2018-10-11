محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة لمبادرة المليون

وأكد قنصوة أنه مستهدف هذا العام زراعة ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة في الإسكندرية، كما كلف وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتحديد جدول زمني وأماكن زراعة الأشجار في كل حي.





وقال إن هذه المبادرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، موجها الشكر للقائمين على المبادرة لدعمهم لمدينتهم، فإن الإسكندرية تستحق المزيد.

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، إشارة البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، وذلك بغرسه أولى الأشجار المثمرة بمدرسة "إسكندريه الفنية المتقدمة"، بحي وسط.جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وآمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وبهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط، والمهندس ماهر أبو جبل، ممثل نقابة الزراعيين.ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه ستتم زراعة ٣٠٠٠ شجرة في المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، وهي موزعة بين ١٠٠٠ شجرة برتقال، و١٠٠٠ شجرة جوافة، و١٠٠٠ شجرة رمان، وسيتم توزيعها على جميع أحياء المحافظة.وأشار ممثل نقابة الزراعيين إلى أن النقابة ستبدء حملة رش بؤر نقل الأمراض وتجمعات القمامة على مستوى أحياء الإسكندرية بمبيدات حشرية آمنة للحد من الحشرات الناقلة للأمراض والقضاء على القوارض.