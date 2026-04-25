الشيخ عبد العال الأخرسي يشيد بدور الجيش وتماسك وترابط قبائل سيناء

وجه الشيخ عبد العال أبو السعود الأخرسي، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، في ذكرى تحرير سيناء، التحية والتقدير إلى جنود مصر البواسل والرئيس السيسي وإلى القوات المسلحة الباسلة وإلى الشرطة والشعب المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أن حرب عام 67 من وجهة نظري لم يختبر فيها الجيش المصري، بل انسحب انسحاب غير تكتيكي أو غير إستراتيجي

وقال أن المجتمع السيناوي مترابط الأطراف، وبه علاقات اجتماعية من نسب ومصاهرة تربط جميع القبائل”.

وتابع : “شمال سيناء عبارة عن حاضرة وبدو والجميع واحد، ومواطن مصري وأباءنا نظروا إلى ساحات المعارك وهم أرباب الحروب ووجدوا أن الجيش المصري المستهدف منه الانتهاء في سيناء نهائي”.