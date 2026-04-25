معرض «ديارنا زهور الربيع».. منصة لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة في مصر

يعد معرض "ديارنا زهور الربيع" من أبرز الفعاليات التي تساهم في تسليط الضوء على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة في مصر، ما يعكس أهمية هذه الفئة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

المعرض ليس مجرد حدث تجاري، بل هو مساحة لعرض الإبداعات المصرية التي تتميز بالتنوع والتراث.

يجذب المعرض سنويًا العديد من الزوار والعارضين من مختلف المحافظات، ويعتبر فرصة قيمة لتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة من تسويق منتجاتهم والتوسع في أسواق جديدة.

في النسخة الحالية، والتي تعد رقم 93 من هذا المعرض، يستمر المعرض في تقديم الدعم والفرص للمشاركين في ظل رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

أعلنت ماجدة نور الدين، مدير إدارة المعارض والتسويق بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع" المقام في المتحف الزراعي المصري في الدقي.

وأضافت “نور الدين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف في برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، إن هذا المعرض فرصة حقيقية لدعم أصحاب الحرف التراثية والمشروعات الصغيرة.

وأكدت أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تدعم دائمًا هذه الفعاليات التي تساهم في دعم الأسرة المصرية بجميع أفرادها، خاصة الزوج، الأب، الشباب والأطفال.

وأشارت إلى أن المعرض هذا العام يعد النسخة الـ93 من المعرض، حيث تم تنظيمه في شهري أبريل ومايو، ويستهدف هذا العام دعم نحو 120 أسرة.

وأوضحت أن المعرض يشارك فيه حاليًا 75 عارضًا من مختلف المحافظات، من الإسكندرية شمالًا حتى أسوان جنوبًا، ما يبرز التنوع الكبير في المنتجات المعروضة.