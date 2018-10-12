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القومية لمياه الشرب: 3 مليارات و360 ألف جنيه تكلفة تنفيذ المشروعات بأسيوط

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
توك شو
قال محسن الحسيني، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب، إن محافظة أسيوط تشهد أكبر إنجاز في مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي، لافتا إلي أن أهم المشروعات التي سوف تفتتح قريبا هي محطة مياة ديروط بطاقة 86 ألف متر مكعب.

وكشف محسن الحسيني، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب، خلال تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن أن تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغت 3 مليار و360 ألف جنيه بأسيوط.

ويذكر أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أعلنت عن الانتهاء من العمل في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط تمهيدًا لبدء تشغليها تدريجيًا الشهر المقبل

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