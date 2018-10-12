تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بقتل حماتها وإصابة شقيق زوجها بالتسمم بالمنيا

أمر قاضى المعارضات بمحكمه جنح المنيا باستمرار حبس ربه منزل لاتهامها بقتل حماتها بدس السم لها في كوب الشاي وإصابة شقيق زوجها بالتسمم 15 يوما آخرين على ذمة القضية.



ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا يفيد وصول "زينب.م.ا"، 50 عاما - ربة منزل وابنها "عمر.ح.م"، 15 عاما - طالب، مقيمين بقرية طهنا الجبل إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي حيث تبين قيام رحمه .ا 16 سنة ربة منزل وزوجه بوضع السم لحماتها بكوب الشاي لمحاولة قتلها بينما شرب شقيق زوجها السم عن طريق الخطأ مما أدى لإصابته ومقتل المصابة الأولى عقب وصولها المستشفى.



وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة ورغبتها في قتل حماتها لوجود خلافات دائمة بينهما واتهامها بسوء سلوكها.