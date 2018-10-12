منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال

أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أنه بالرغم من انفصاله عن الفنانة سمية الألفى إلا أن المحبة والحفاظ على صداقتهما مازالت موجودة.



ومازحت الإعلامية منى الشاذلى "الفيشاوى" خلال استضافتها له ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" قائلة:"عارفة إن الحب والصداقة لسه موجودة بينكم مع إنك دوختها"، ليرد الفيشاوى قائلا:" كانت شقاوة عيال بس".



وأوضح "الفيشاوى" أنه أبلغ زوجته السابقة الألفى بخبر إصابته بالسرطان قبل أن يعلن ذلك للجمهور بمهرجان الإسكندرية السينمائى، لافتا إلى أن "الألفى" طمأنته قائلة :" احنا معاك وفى ضهرك وانت كمان عليك مسؤولية كبيرة تجاه نفسك".

