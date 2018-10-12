ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
الفنان فاروق الفيشاوى
الفنان فاروق الفيشاوى
أسامة علي
أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أنه بالرغم من انفصاله عن الفنانة سمية الألفى إلا أن المحبة والحفاظ على صداقتهما مازالت موجودة.

ومازحت الإعلامية منى الشاذلى "الفيشاوى" خلال استضافتها له ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" قائلة:"عارفة إن الحب والصداقة لسه موجودة بينكم مع إنك دوختها"، ليرد الفيشاوى قائلا:" كانت شقاوة عيال بس".

وأوضح "الفيشاوى" أنه أبلغ زوجته السابقة الألفى بخبر إصابته بالسرطان قبل أن يعلن ذلك للجمهور بمهرجان الإسكندرية السينمائى، لافتا إلى أن "الألفى" طمأنته قائلة :" احنا معاك وفى ضهرك وانت كمان عليك مسؤولية كبيرة تجاه نفسك".

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد برنامجه: انت قارفنى يا أخي اقعد

شعبة الدواجن تكشف سر منع بيع الطيور الحية .. فيديو

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

11 معلومة عن قانون منع تداول الطيور الحية.. و5 عقوبات تصل للحبس والغرامة

7 أسباب تجبرك على تناول الخيار يوميا..رقم 6 مفاجأة

حازم يس لـ صدى البلد: مشكلات خطيرة تسببها العدسات اللاصقة.. أخطرها العمى.. فيديو

أمين الفتوى يوضح سبب اشتمال قرآن فجر الجمعة على سجدة.. فيديو

مفيدة شيحة: لهذا السبب انتقدت وليد فواز بعد طلاقه مي سليم.. فيديو

توفيق عكاشة يبدأ أولى حلقات برنامجه بالقرآن ويسب منتقديه على الهواء

زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

فاتورة عشاء لـ 7 أفراد بمليون جنيه.. استفزاز لا يصدق.. تعرف على مكان صدورها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟