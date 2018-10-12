اللقاء الأول لشباب المخرجين يقدم مسرحية الحيوانات الزجاجية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين الذى يترأسه المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري على مسرح المركز الثقافي بالجيزة.



تضمنت الفعاليات تقديم مسرحية لفرع ثقافة الإسماعيلية بعنوان "الحيوانات الزجاجية" تأليف الكاتب الأميركي تنيسي ويليامز، ترجمة محمد يوسف، إخراج معتز مدحت، دار العرض داخل منزل أسرة متوسطة الحال مكونة من الأم "آماندا" وأبنائها " توم" و"لاورا"، وتشفق الأم على "لاورا" لأنها عرجاء تعيش في حالة من العزلة مع مجموعة من الحيوانات الزجاجية، وتحاول"آماندا" البحث لها عن عريس، ويقوم "توم" بدعوة صديقه علي العشاء، وتكتشف "لاورا" أنه خاطب وسوف يتزوج وبعدها تتحول حياة الأسرة إلى مأساة، العرض بطولة ندى الخولى، محمود مدحت، حنان حسن، أمير راضي، ديكور محمد على، تصميم رقصات أحمد مجدي، غناء دنيا صادق، موسيقى رفيق يوسف.



كما قدم عرضا مسرحيا لفرع ثقافة المنيا بعنوان "أميدية" تأليف يوجين يونسكو وإخراج عماد عيد، دار العرض حول مأساة الإنسانية بين زوجين "أميدية ومادلين" وهما منعزلان في شقتهما لسنوات مع جثة في إحدى غرف البيت، تنمو الجثة حتى تملأ عليهما المكان، العرض لفرقة مسرح بيت ثقافة سمالوط بطولة عبدالرحمن محمد، ميرنا جمال، مجدي أبو زيد، جمال محروس، ياسمين زين العابدين وآخرين، إضاءة عصام أسامة، غناء أية رجب وأسامة طه، موسيقى محمود ياسين، عزف مروان طارق، ألحان أسامة طه.



وعقب كل عرض تقام حلقة نقاشية مغلقة بين أعضاء لجنة التحكيم والتقييم المكونة من د. علاء عبدالعزيز رئيسًا، المخرج حمدى حسين، الموسيقى وليد الشهاوى، المخرج إسلام إمام، د. كمال عطية والناقد خالد رسلان مقررًا ومخرج العرض لمناقشة الرؤية الأخراجية ومعرفة مدى الاستفادة من الورش التدريبية المتخصصة التى عقدت قبل فعاليات اللقاء.



الجدير بالذكر أن غدًا تعرض مسرحية لفرع ثقافة الفيوم بعنوان "رقصة الموت" تأليف أوجست سترندبرج وإخراج أحمد السلامونى، يليها عرض مسرحي آخر لفرع ثقافة قنا بعنوان "الحيوانات الزجاجية" تأليف تنسى وليامز وإخراج أحمد الدالى في السابعة مساءً على مسرح المركز الثقافي بالجيزة.