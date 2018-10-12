25 محاضرة وورشة عمل للصيادلة خلال مؤتمر «فارمسي اكسبو»



جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو» يقام سنويًا منذ عام 2016 فى القاهرة، كان آخرها فى شهر مارس الماضى، حيث شهد زيارة قرابة عشرة آلاف من الصيادلة والعاملين فى قطاع الدواء والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة شركات التوزيع العاملة في هذا المجال.

أعلن محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «فارمسي اكسبو» للصيادلة، المقرر انعقاده بمحافظة الإسكندرية خلال الشهر الجارى برعاية المحافظة ونقابة صيادلة الإسكندرية، تنظيم 25 محاضرة علمية وورشة عمل تستهدف موضوعات حيوية خاصة بالصيادلة وعملهم خلال أيام المؤتمر.وأضاف أن الجلسات العلمية تشمل 12 محاضرة علمية و13 ورشة عمل فى مجالات الصيدلة الإكلينيكية، وإدارة الصيدليات، والنظم الحديثة لتطوير الصيدليات، وذلك على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والمؤتمر من 17 وحتى 19 أكتوبر الجارى.وأشار إلى أن "فارمسي إكسبو" يعد منصة صناعة المستقبل للصيادلة وجميع العاملين فى المجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الهام، ويهدف لفتح فرص وآفاق جديدة للصيادلة، باعتبار الصيدلي بمثابة المستشار الصحي للأسرة المصرية على مدار الساعة.