ضبط 178 كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم مشويات بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 178 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من مطاعم المشويات بمدينة أسيوط الجديدة.

وذلك خلال حملات رقابية وتموينية مكثفة استهدفت التأكد من سلامة الأغذية المعروضة والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدر، إلى جانب كمية من المادة الحمراء المستخدمة في ختم اللحوم بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبرئاسة عز محمد عبد الرحمن، وبمشاركة كل من أحمد زرزور ومحمد بكر والدكتور إسلام محمود عبد السلام.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو الإضرار بصحة المواطنين. مؤكدًا سعى المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر منتجات غذائية مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي أي بلاغات تتعلق بالمواد الغذائية أو الخدمات العامة بالمحافظة.