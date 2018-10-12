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فن

حقيقة الصورة المتداولة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أثيرت مؤخرا حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة للفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم داخل غرفة عناية مركزة بأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع مكوثه في المستشفى إثر تعرضه لضيق في التنفس.

وردد البعض من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي،أن تلك الصورة لـ شعبولا داخل المستشفى ترصد حالته الصحية في الوقت الراهن، ولكن الحقيقة أن تلك الصورة تعود إلى عام 2014، وهي مقتطعة من فيديو منشور على "يوتيوب"، يجمع صورا قديمة لـ شعبان في المستشفى.

وكان شعبان عبد الرحيم قد عانى من ضيق في التنفس بعد عودته من سوريا، دخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج لعدة أيام ينتظر أن يخرج بعدها لاستئناف أعماله الفنية.
حقيقة الصورة المتداولة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى
حقيقة الصورة المتداولة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى

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