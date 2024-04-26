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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34.356 شهيدا و 77368 إصابة في غزة

ارشيفي
ارشيفي

ارتكبت قوات  الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة حيث وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و 75 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة بتقريرها اليومي؛ انه  لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.356 شهيدا و 77368 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأهابت صحة غزة  بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndnMojIJoflfSPTD25uqkZSzUH--G05AMwcbbyJB42bNQcw/viewform?usp=sharing
       

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