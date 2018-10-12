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أخبار البلد

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
ايمان البكش
احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة برئاسة المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية بتخريج 100 متدرب على 4 برامج تدريبية للعاملين فى المحليات فى المحافظات وهى تنمية مهارات نواب المراكز فى مجال أملاك الدولة و تنمية مهارات العاملين فى إدارة الأزمات برنامج نشر النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية إضافة إلى صقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بالمحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وقال إنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة ليكون أكبر مركز لتخرج القيادات المحلية في مصر مشددًا على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز بهدف تعظيم الإيجابيات وتلافى أي سلبيات مع ضرورة مراعاة أن تساهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات حتى يتحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة .

وأوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير استمرار المركز فى تنفيذ الدورات التدريبية حتى شهر مايو 2019 تحت اشراف د . رجاء محمود عثمان مدير عام التدريب بالمركز.
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور
التنمية المحلية تحتفل بتخريج 100 متدرب من المحافظات..صور

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