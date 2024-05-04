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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بكاء النجوم على المسرح عرض مستمر.. قصة دموع شيرين في الكويت والكينج بالإسكندرية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بسبب بكائها فى حفل الكويت، والذى أقيم أمس وأعادت إلى أذهان جمهورها نجوم امتلأت عيونهم بالدموع وكما أن شيرين تعرضت من قبل للبكاء فى الكويت.

شيرين عبد الوهاب

دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى نوبة بكاء هيسترية، وذلك خلال حفلها فى دولة الكويت، والذى أقيم خلال الساعات الماضية.

ولم تسطع الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تتمالك دموعها أثناء أدائها أغنية “ كدا يا قلبي ” ، وهو ما جعل الجمهور يرد عليها : " دموعك غالية ".

ولم تكن المرة الأولى التي تبكى فيها شيرين عبد الوهاب فى الكويت حيث لم تتمالك دموعها، أثناء إحيائها حفلا غنائيا في دولة الكويت عام 2018، وتداول مستخدمو التواصل، فيديو لها وهى تدخل فى نوبة بكاء، فور صعودها على المسرح، وقالت للجمهور إنها حلمت بوالدها عندما جاءت الكويت، مضيفة: "سامحونى، أنا بابا واحشنى جدا".

عمرو دياب

وكان الهضبة عمرو دياب تأثّر على المسرح في أكثر من مناسبة، أشهرها في حفل غنائي بدبي منذ أكثر من 17 عاماً، وكان يغني "أنتي في دمي" مع أغنية "وحشتيني"، مصاحبة عزف عضوي فريق واما، أحمد فهمي على الكمان، ونادر حمدي على البيانو.

محمد منير

وخطف الكينج محمد منير قلوب محبيه وجمهوره خلال الحفل الذى أقيم مؤخرا بمدينة الإسكندرية، بعدما أوقف الغناء ودخل في نوبة من البكاء أثناء غنائه لأغنية "أنا بعشق البحر"، ما تسبب في تصدر الكينج مؤشرات البحث في جوجل، فكان لبكاء محمد منير عدة أسباب الأول هو وفاة دومان بونكا أحد أعضاء فرقته خلال الفترة الماضية، والسبب الثانى هو غيابه لفترة طويلة عن المسرح خاصة بعد التقاء جمهوره الكبير الذى حضر للاحتفاء به، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يبكى فيها مطرب أو مطربة على المسرح فظهر الكثير من المطربين بهذا الشكل.

عاصى الحلانى

وبكى عاصى الحلانى بشدة، بعد تأثره خلال غنائه "باب عم يبكى" فى حفل بمهرجان طرابلس الدولى فى عام 2018.

أنغام

بينما أنغام قد أحيت حفلا على مسرح المنارة بمصر فى 2021 وسط حضور جماهيرى كبير، ولم تتمالك دموعها أثناء غنائها أغنية "طول ما أنت بعيد"، حيث بكت أمام الجمهور الذى حاول مساندتها وتشجيعها في هذه اللحظة حتى استطاعت أن تتمالك نفسها وتواصل الغناء مرة أخرى.

محمد حماقي

كما انهمرت دموع النجم محمد حماقي خلال حفل غنائى أحياه عام 2019 على مسرح إحدى الجامعات وتلقى هدية من معجبة عبارة عن لوحة تجمعه بوالده الراحل، واحتضن حماقي اللوحة مقبلا وجه والده أكثر من مرة، وظل يغني جالسا على الأرض، واختار أغنية مؤثرة وهي "حاجة مستخبية" لتواكب لحظة حمل اللوحة التي تجمعه بوالده الراحل، مما تسبب في انهمار دموعه.

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