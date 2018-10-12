مصر للطيران تطرح عروضا بأسعار تنافسية على رحلات أمريكا وأوروبا وأستراليا

طرحت مصر للطيران،عروضا بأسعار تنافسية للسفر من القاهرة إلى العديد من النقاط خارج إطار شبكة خطوطها وذلك بالتعاون مع عدد من شركائها من شركات الطيران العالمية.



وطرحت الشركة أسعارًا خاصة للسفر إلى عدة مطارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ من 12.325 جنيهًا لكل من مدينتي بوسطن وواشنطن، وأسعار تبدأ من 13,500جنيهًا لكل من مدن تامبا و شيكاغو و أورلاندو وكذلك أسعار تبدأ من 15,950جنيهًا لكل من لوس انجلوس و سياتل و سان فرانسيسكو بالتعاون مع شركة جيت بلو الأمريكية، علمًا بأن مصر للطيران تُسير رحلة مباشرة يوميًا إلى مدينة نيويورك.



كما قدمت الشركة أسعارًا تنافسية للعديد من النقاط داخل إيطاليا من بينها باري، جنوة، كاتانيا، بيزا، بولونيا وغيرها العديد من النقاط الأخرى بأسعار تبدأ من 8700 جنيه مصري وتأتي هذه الرحلات بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا" عبر فيوميتشينو بروما.



كما أعلنت مصر للطيران عن تقديم سعر خاص للسفر إلى 14 نقطة داخلية بدولة اليونان من بينها رودس وساموس بأسعار تبدأ من 7500 جنيه مصري بالتعاون مع شركتي آيجيان آيرلاينز وأوليمبيك آير عبر مطار أثينا.



وكذلك طرحت الشركة أسعارًا تنافسية لعدة نقاط داخل أستراليا من بينها مدن ملبورن وبريسبن وسيدنى بالتعاون مع شركة طيران الإتحاد عبر مطار أبو ظبي.



هذا بالإضافة إلى طرح أسعار خاصة على رحلات المشاركة بالرمز إلى عدد من النقاط في الشرق الأقصى مثل مطار "هو تشي منه" بفيتنام و "تايبيه" بتايوان و "بالي" بإندونيسيا و "دكه" ببنجلاديش بأسعار تبدأ من 12.050 جنيه مصري. بالإضافة إلى طرح عروض خاصة إلى عدد من النقاط السياحية داخل دولة تايلاند مثل بوكيت وشيانج ماي وكوهساموي بالتعاون مع شركة THAI Airways التايلاندية.



كما طرحت الشركة عروض خاصة إلى عدد من النقاط داخل الهند مثل أحمد أباد وبغالور وكوتشي ودلهي بأسعار تبدأ من 7150 جنيه مصري بالتعاون مع شركة Air India الهندية.

