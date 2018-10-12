بريطانيا تحتفل اليوم بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث‎..صور



تحتفل بريطانيا، اليوم الجمعة، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد دخول ابن عمها الأمير هاري القفص الذهبي مع زوجته ميجان.



ويوجيني (28 عامًا) هي الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك وستزف اليوم إلى جاك بروكسبانك (32 عامًا) في قلعة وندسور غربي لندن.



وشهدت القلعة مراسم زواج هاري وميجان في مايو وسيتضمن حفل زفاف يوجيني، وترتيبها التاسعة في ولاية العرش، الكثير من ملامح حفل زواج ابن عمها.



وستجري المراسم في كنيسة القديس جورج، التي تقع داخل قلعة وندسور وتعود للقرن الخامس عشر، وسيشرف على المراسم كبير الكهنة ديفيد كونر وتم توجيه الدعوة لممثلين عن منظمات خيرية و 1200 من العامة لحضور المناسبة.



وستغيب كاميلا زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، عن الحفل؛ بسبب ارتباطات في اسكتلندا.



وفي حين اتسم زفاف هاري بكلمة ألقاها أسقف أمريكي كبير، وأنشدت فيه جوقة إنجيلية، سيحمل حفل زفاف يوجيني طابعًا أكثر تقليدية، حيث سيغني التينور الإيطالي أندريه بوتشيللي، وسيلقي كونر الكلمة.



كما ستلقي شقيقتها الكبرى الأميرة بياتريس، التي ستكون وصيفة العروس، مقتطفات من رواية (جاتسبي العظيم).



ومن المتوقع أن تحل كوكبة من المشاهير ضيوفًا على الحفل، وستكون ابنة المغني روبي وليامز من بين وصيفات العروس.



وستكون الأميرة شارلوت (3 أعوام) ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وصيفة للعروس أيضًا، أما شقيقها الأمير جورج (5 أعوام) فسيكون من الصغار المرافقين للعروسين.



وسيقوم العروسان بعد ذلك بجولة في عربة مكشوفة تجرها الخيول عبر وندسور، لكنها ستكون أقصر من تلك التي قام بها هاري وميجان في مايو عندما احتشد الآلاف في الشوارع.



وبعدها ستستضيف الملكة إليزابيث العروسين والضيوف، في حفل استقبال بالقلعة.