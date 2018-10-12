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حوادث

ضبط 15 طن مواد بترولية مهربة بعزبتى السكرى وخالد فى قليوب

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:30 م
مواد بترولية - أرشيفية
مواد بترولية - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه متعهد نقل مواد بترولية "هارب" يتخذ من مخزن بقليوب مركزا لتجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وبيعها في السوق السوداء للاستفادة من فارق الاسعار وتولت النيابة التحقيق

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بالقليوبية بقيام كلا من (أحمد. م. ع) متعهد نقل مواد بترولية، و(محمود. ا. ع) عاطل، و(أحمد. ن. ع) عاطل، و(علاء. م. ص) عاطل، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بداخل خزانات أرضية وفناطيس بمخزن كائن بعزبة السكري بلقس دائرة مركز قليـوب، بغرض الاستفادة من فارق الدعم والاتجار بها في السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذي يعد استيلاء على المال العام.

وأكدت تحريات اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم عدا الأول وبالتفتيش ضبط 2000 لتر بنزين 95، 9000 لتر كيروسين أبيض "توربيني"، وقود الطائرات، و1000 لتر سـولار، و8 موتورات سحب مواد بترولية، والسيارة رقم (هـ ف ب 176 نقل)، فنطاس، و15 ألف جنيه، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة بإحدى محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابه العامة

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بأن السيارة المضبوطة تستخدم لنقل المواد البترولية والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم،

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (سيد. م. ع) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية (سولار- بنزين ) المدعمة من جانب الدولة داخل فناطيس بمخزن بناحية عزبة خالد وبداخله 1500 لتر سـولار و1000 لتر بنزين 95 و3 ماتور سحب مواد بترولية وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة

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