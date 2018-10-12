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فن

مصطفى خاطر ينشر صورة شبيهه من مسلسل باكستاني

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الفنان مصطفى خاطر نجم "مسرح مصر"، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورتين لممثل باكستاني يشبه شخصية "عم شكشك"، التي اشتهر خاطر بتقديمها مع فرقته المسرحية.

وعلق خاطر على الصور قائلا: "والمصحف اتخضيت وشكيت في نفسي.. ده مسلسل باكستاني".

يذكر أن آخر أعمال خاطر السينمائية فيلم "حرب كرموز"، من بطولة أمير كرارة وغادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب وروجينا وبيومي فؤاد وإيمان العاصي ومحمد عز ومحمد على رزق ومحمود حجازي، وأيضا سكوت آدكنز الشهير بـ "بويكا"، وهو قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.
مصطفى خاطر ينشر صورة شبيهه من مسلسل باكستاني

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