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توك شو

توفيق عكاشة يتغزل في حياة الدرديري على الهواء

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:11 م
عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي توفيق عكاشة، التحية إلى زوجته «حياة الدرديري»، لوضعها نظارة طبية سليمة له، ليستخدمها في قراءة الأخبار على الهواء؛ وردد: «إلهي ربنا يصلح حياتك.. أشكرك ياست الكل».

وكان «عكاشة»، تفاجأ أمس خلال أولى حلقات برنامجه «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن النظارة التي يرتديها ويستخدمها في قراءة الأخبار مكسورة مما جعله في موقف محرج.

وقال عكاشة غاضبا: « أنا بشيل النظارة بالراحة وبحطها بالراحة علشان مكسورة .. الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها .. لما أطلع الفاصل هبقى اصلحها ».

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