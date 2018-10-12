توفيق عكاشة يتغزل في حياة الدرديري على الهواء





قدم الإعلامي توفيق عكاشة، التحية إلى زوجته «حياة الدرديري»، لوضعها نظارة طبية سليمة له، ليستخدمها في قراءة الأخبار على الهواء؛ وردد: «إلهي ربنا يصلح حياتك.. أشكرك ياست الكل».وكان «عكاشة»، تفاجأ أمس خلال أولى حلقات برنامجه «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن النظارة التي يرتديها ويستخدمها في قراءة الأخبار مكسورة مما جعله في موقف محرج.وقال عكاشة غاضبا: « أنا بشيل النظارة بالراحة وبحطها بالراحة علشان مكسورة .. الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها .. لما أطلع الفاصل هبقى اصلحها ».