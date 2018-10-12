توفيق عكاشة يتغزل في حياة الدرديري على الهواء

قدم الإعلامي توفيق عكاشة، التحية إلى زوجته «حياة الدرديري»، لوضعها نظارة طبية سليمة له، ليستخدمها في قراءة الأخبار على الهواء؛ وردد: «إلهي ربنا يصلح حياتك.. أشكرك ياست الكل».
وكان «عكاشة»، تفاجأ أمس خلال أولى حلقات برنامجه «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن النظارة التي يرتديها ويستخدمها في قراءة الأخبار مكسورة مما جعله في موقف محرج.
وقال عكاشة غاضبا: « أنا بشيل النظارة بالراحة وبحطها بالراحة علشان مكسورة .. الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها .. لما أطلع الفاصل هبقى اصلحها ».
وكان «عكاشة»، تفاجأ أمس خلال أولى حلقات برنامجه «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن النظارة التي يرتديها ويستخدمها في قراءة الأخبار مكسورة مما جعله في موقف محرج.
وقال عكاشة غاضبا: « أنا بشيل النظارة بالراحة وبحطها بالراحة علشان مكسورة .. الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها .. لما أطلع الفاصل هبقى اصلحها ».