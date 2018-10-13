المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية

أفاد محمد الشربينى، ضابط بالإدارة العامة للمرور، بأن هناك هدوءا في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك إصلاحات على الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه لا توجد اليوم شبورة قد تؤثر على حركة المرور مقارنة بالأيام الماضية وسقوط الأمطار.



وأشار «الشربيني» إلى نشوب حريق أمس أسفل وصلة المريوطية في الاتجاه القادم من الواحات المتجهة الي المنيب، وتم تشكيل لجنة للتعامل مع الحادث، وعمل تحويلات مرورية بديلة حتى لا يحدث تكدسات.

