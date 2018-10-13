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حوادث

مدرس يشعل النيران في نفسه لخلافات مع حماته بسوهاج

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:07 م
مدرس يشعل النيران
مدرس يشعل النيران في نفسه
خالد رياض
أصيب مدرس بحروق متفرقة إثر إشعاله النيران في نفسه أمام مدرسة إعدادي بسوهاج، بسبب خلافات مع حماته، والتي تعمل مديرة للمدرسة، ومروره بأزمة نفسية، وتمكن عمال المدرسة إطفاء النيران المشتعلة بالمدرس.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز طما بورود بلاغ من مدرسة الساحل الإعدادية المشتركة بمدينة طما بإشعال مدرس ثانوي النيران في نفسه النيران أمام باب المدرسة واقتحامه المدرسة مشتعلا وتم إخماد النيران ونقله للمستشفى للعلاج.

وتبين من الفحص أن المصاب يعاني من اضطرابات نفسية وخلافات مع حماته، وجارٍ تحرير محضر بالواقع.

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