قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز منيا القمح 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن بعض قرى مركز منيا القمح وهي: (بندق - التلين - أبو طوالة - العقدة - بني قريش - الميمونة - عزبة أبو عبد الله)، صباح اليوم الأحد، بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.



وأوضحت الشركة فى بيان، أن قطع الخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال غسيل وتطهير الخزان الارضي الخاص بمحطة بندق المرشحة بمركز منيا القمح طبقًا للخطة السنوية للتطهير.