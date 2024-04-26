إصابة شخصين في سقوط حائط عقار بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، مما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغ من الأهالي بسقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.



انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة لموقع الحادث، تبين سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة المصابين يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.