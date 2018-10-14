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رياضة

موهبتان مميزتان على أعتاب الانضمام للأرسنال

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:10 ص
أوناي إيمري مدرب
أوناي إيمري مدرب آرسنال
حسن العمدة
يسعى نادي آرسنال الإنجليزي، لضم اثنين من أفضل المواهب الشابة في أوروبا، ضمن خطط المدفعجية للمستقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال يسعى لضم إسماعيلا سار، جناح رين الفرنسي، وكاي هافرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن.

وجذب سار صاحب الـ 20 عاما، اهتمام برشلونة، وسجل 3 أهداف في 10 مباريات هذا الموسم حتى الآن، على المستوى المحلي والأوروبي.

ولعب هافرتز أكثر من 50 مباراة مع باير ليفركوزن، وخاض أول مباراة بقميص المنتخب الألماني بعمر 19 عاما فقط.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هافرتز يتفوق على سار حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف في نفس عدد المباريات، وهو نفس عدد أهدافه الموسم الماضي.

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