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رياضة

مدحت عبد الهادي: الزمالك بلاعبيه الحاليين قادر على حصد الألقاب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك يملك لاعبين مميزين للغاية، وأنه قادر على حصد أي لقب أفريقي خلال الموسم المقبل.

وقال عبد الهادي فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: نيبوشا كان مدرب صغير السن ولكنه متميزا للغاية، وطارق يحيى من الشخصيات المتميزة، استفاد منه على المستوى الشخصي.

وتطرق عبد الهادي لهزيمة الأهلي امام الاتحاد بالدوري قائلا: الأهلي يصب كل تركيزه فى البطولة المحببة له، بطولة أفريقيا، ولذا خسر أمام الاتحاد بالدوري.

وتعجب مدحت عبد الهادي من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف رئيس النادي الأبيض، قائلا: "أنا واحد من الناس اللي مختلفة على قرارات اللجنة الأولمبية والكاف.. في بلد ومنظومة كروية، مفيش حاجة اسمها ان الاتحاد الإفريقي يوقف حد من دماغه، الاتحاد المصري هو الي مسؤول عن الايقاف".

وتابع مدحت عبد الهادي، أن وجود حازم إمام في اللجنة الأولمبية فخر للفريق، مضيفا أن عائلة إمام هى من أسست نادي الزمالك، يجب أن يكون هناك سبب لشطبه من عضوية الفريق".

واختتم: "أعتقد أن هذه الأزمة ستصل لحل في الفترة القادمة".

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