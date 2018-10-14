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لجنة أراضى الدولة: إزالة تعديات على مليوني متر و151 ألف فدان في 10 أيام

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:44 م
المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة
تعقد لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدورى غدا، الاثنين، لمناقشة ملف تقنين أراضى الدولة طبقا للقانون، واستعراض نتائج عمل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وتنفيذ قرارات اللجنة بشأن الإسراع فى إجراءات الفحص والمعاينة للأراضى المطلوب تقنينها، والبدء فى تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لمن سددوا حق الدولة.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها أيضا نتائج الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى أطلقتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشير تقارير غرفة العمليات إلى أن قوات إنفاذ القانون تمكنت خلال عشرة أيام من إزالة 3773 حالة تعدٍ على أراضى بناء بإجمالى مساحة 2 مليون و112 ألف متر مربع، إضافة الى 505 حالات تعد على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 151 ألف فدان.

وقالت مصادر إن التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أكد استمرار أعمال الموجة الحادية عشرة فى جميع المحافظات لتنفيذ جميع قرارات الإزالة تحقيقا لتوجيهات اللجنة العليا.

فى السياق نفسه، تواصل وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللواء محمود شعراوى متابعة تنفيذ المحافظات لتكليفات اللجنة العليا والتزامها بتحقيق أهداف موجة الإزالات لاسترداد أراضى الدولة.

وأكدت مصادر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، سوف يناقش خلال الاجتماع آلية للتعاون الدائم بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاستمرار عمليات الإزالة للتعديات خلال الفترة القادمة لإنهاء هذه الظاهرة والحفاظ على ممتلكات الدولة، كما سيناقش الآليات التى اتخذتها المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لحماية الأراضى التى تم استردادها خلال موجة الإزالة وضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأى حالات تعدٍ جديدة.

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