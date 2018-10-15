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فن

إلغاء الموسم الثالث من مسلسل iron fist

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت شبكة نتفليكس عدم التجديد لموسم ثالث من المسلسل الشهير iron fist بدون إبداء أي أسباب.

مسلسل iron fist، هو العمل الدرامى الرابع الذي يعرض على شبكة قنوات نتفليكس، لشركة marvel، بعد Marvel’s Daredevil، وMarvel’s،Luke Cage وMarvel’s Jessica Jones.

المسلسل بطولة فين جونز نجم مسلسل Game of thrones، الذي يعود لمدينة نيويورك بعد سنين من اختفائه ويستخدم قدراته القتالية لمحاربة المجرمين في المدينة، بالإضافة إلى جيسيكا هينويك، وديفيد وينهام وجيسيكا ستروب وتوم بيلفري.

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