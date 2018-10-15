نقيب الفلاحين يطالب النواب بمساءلة وزير الزراعة في أزمة الطماطم.. فيديو

قال صدام أبو حسين، نقيب الفلاحين، إنهم سبق وأن حذروا من إصابة الطماطم صنف 023 بفيروس تجعد والتفاف الأوراق، مؤكدا أن تحرك وزارة الزراعة جاء متأخرا جاء بعد ضجة كبيرة من شكاوي الفلاحين.



وأضاف نقيب الفلاحين،خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الأصناف الأخرى من الطماطم تحمل الفيروس ولابد من تدخل قوي من الوزارة والقيام بفحص الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عدد الفلاحين المتضررين أكبر من الأعداد التي أعلنتها الوزارة.



وأكد أن إصابة بعض أنواع الطماطم بالفيروس من أهم أسباب ارتفاع أسعارها مؤخرا، مشيرا إلى أنهم سبق وأن حذروا من تلك الأزمة منذ شهر يوليو الماضي.



وطالب مجلس النواب التدخل وتوجيه سؤال للوزير عن الموظف المسئول عن دخول هذه البذور.



وأكد أن الشركة لن تعوض الفلاحين المتضررين إلا بحكم قضائي، مشددا على أن القضاء حباله طويلة، ولن يحصلوا على حقوقهم، مطالبا بعمل صندوق تكافل زراعي تموله الشركات المصدرة والمستوردة لتعويض الفلاحين في حالات الأخطار.