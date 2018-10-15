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محافظات

إزالة فورية لـ76 حالة تعد على أملاك الدولة والري بديروط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على إزالة أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأملاك الري بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة، مشيرًا إلى مواصلة الحملات الفورية والدورية لإزالة أي تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة ومخالفة القانون، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة صالحة للزراعة وأملاك دولة يمكن الاستفادة منها في خطط مستقبلية.

وأكد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، في بيان، الاثنين، مواصلة حملات ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأملاك الري بكافة قرى ونجوع المركز، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي أكد على ردع المتعدين والمخالفين للقانون مشيرًا إلى إزالة 76 حالة تعدي ضمن الموجة الحادية عشر للإزالات منها 9 قرارات إزالة تعد على أملاك الري بترعة الساحلية بوسط مدينة و25 حالة بمساحة 800 متر مربع، فضلًا عن 42 حالة إشغالات إزالات فورية بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط أن تلك الإزالات تمت خلال حملات مكبرة شارك فيها نواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي، وبالتنسيق مع مركز شرطة ديروط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، كما تم خلال الحملة تحرير 34 محضر نظافة و16 منشأة بدون ترخيص و11 محضر بيئة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية دون تهاون أو تقاعس.

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