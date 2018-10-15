ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

ينتظر ليفربول حتى نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الوقوف على الحالة البدنية للثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، من المشاركة في المباريات، وذلك بعد إصابتيهما خلال فترة مباريات المنتخبات الدولية.





وأشارت صحيفة "تيليجراف" في تقريرها اليوم عن حالة الثنائي، إلى عودة محمد صلاح وفان ديك إلى ليفربول، بعد إصابة الأول في العضلة الضامة، والثاني في الضلع.





وأضاف التقرير أن ليفربول لن يتعجل قرار عودة الثنائي للمشاركة في المباريات، وسيتريث حتى نهاية الأسبوع الحالي، من أجل الوقوف بشكل سليم على موقفهما البدني.



