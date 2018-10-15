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رياضة

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:05 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
عمرو الحلوانى
ينتظر ليفربول حتى نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الوقوف على الحالة البدنية للثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، من المشاركة في المباريات، وذلك بعد إصابتيهما خلال فترة مباريات المنتخبات الدولية.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" في تقريرها اليوم عن حالة الثنائي، إلى عودة محمد صلاح وفان ديك إلى ليفربول، بعد إصابة الأول في العضلة الضامة، والثاني في الضلع.

وأضاف التقرير أن ليفربول لن يتعجل قرار عودة الثنائي للمشاركة في المباريات، وسيتريث حتى نهاية الأسبوع الحالي، من أجل الوقوف بشكل سليم على موقفهما البدني.

ويستعد ليفربول لمقابلة هيديرسفيلد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن الأول مانشستر سيتي، والثاني تشيلسي.

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