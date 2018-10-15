محافظ أسيوط يكرم البطل الذي فقد عينيه في محاربة الإرهاب بسيناء..صور

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمكتبه اليوم البطل جندى مقاتل محمود محمد مبارك ابن قرية عرب مطير بمحافظة أسيوط والذى فقد عينيه في إحدى العمليات الإرهابية بقطاع تأمين شمال سيناء لمكافحة الإرهاب ومنحه شهادة تقدير ووسام المحافظة تقديرًا لجهوده خلال فترة خدمته بشمال سيناء في مكافحة الإرهاب .



وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط والعقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة ووالده وأشقائه.



وأعلن محافظ أسيوط – خلال التكريم – على استجابته السريعة لطلبات البطل الجندى محمود مبارك والتي تمثلت فى النهوض ببعض الخدمات بقريته عرب المطير التابعة لمركز الفتح وفتح وحدة إسعاف ونقطة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية ومساعدة أسرته على مواجهة ظروف الحياة وتقديم الدعم الكامل لهم.



وأشار المحافظ إلى موافقته على تسمية مدرسة السلام الابتدائية بالقرية لتصبح مدرسة البطل الجندى المقاتل محمود محمد عبد القادر تخليدا لاسمه ولتعميق الشعور الوطني والانتماء لدى الطلاب وأهالي القرية.



ووجه البطل الجندى "محمود مبارك" رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه له خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة ضمن أبطال القوات المسلحة بعمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء وعبر عن سعادته لتكريم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط له اليوم قائلًا :أهلي تحملوا المشقة لتربيتي والرئيس السيسى تحمل الكثير من أجل الوطن وشعب مصر وجيشها هم درع الأمة وصمام الأمان لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال التنمية الحقيقية معبرًا عن حالة الرضا التي سيطرت عليه بعد فقده اغلى ما يملك دفاعًا عن وطنه.





