ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملات مكبرة لمكافحة الاستغلال والتصدي لظاهرة حجب السلع الغذائية.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة، لمكافحة ظواهر الإستغلال والتصدى لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق خاصةً الأرز عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها، وكذلك متابعة المطاحن المنتجة للدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة.

وأسفرت جهودها بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط (14) قضية ضبط خلالها (476,690 طن) عبارة عن " أقماح – دقيق بلدى - أرز شعير " ، (1،250،000) مليون قطعة غيار سيارات مقلدة لأسماء وعلامات لكبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بمحافظة البحيرة) لقيامه بحيازة وتخزين (100) طن أرز شعير، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة السنبلاوين (بمحافظة الدقهلية) لقيامه بحيازة وتخزين (80) طن أرز شعير، (6) طن أرز أبيض ، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة فارسكور (بمحافظة دمياط) لقيامه بحيازة وتخزين (53) طن أرز شعير، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.

كما تمكنت الإدارة بالإشتراك مع لجنة من مفتشى التهرب الجمركى والضريبى من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات ذات منشأ أجنبى مجهولة المصدر ، ومهربة جمركيًا ، ومقلدة لكبرى الأسماء والعلامات التجارية العالمية ، بإجمالى (1،250،000) مليون قطعة غيار سيارات مقلدة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وبذلك يكون إجمالى قضايا حجب أرز الشعير التى تم ضبطها ( عدد 141 قضية ) بمضبوطات بلغت ( 3837 طن أرز شعير).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترشيحاتنا

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

محمد صلاح يظهر في مشهد مؤثر مع معجبة.. فيديو

وزير التموين يكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم ..صور

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

نادر شوقي يكشف سبب صعوبة انتقال نجم دجلة للأهلي فى يناير.. وموقف رمضان صبحي

لصوص النفط.. 20 متهما سرقوا 2228 طن بترول وباعوها بـ 4.6 مليون جنيه.. فيديو

الموسيقار فؤاد الظاهري.. أرمني سمي على شارع الظاهر ومعلميه البولندي والفلسطيني سر نبوغه

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

حكاية انقطاع عمر الحريري عن التمثيل 7 سنوات وتفاصيل علاقته بالزعيم: ابني وبشوفه أكتر من عيالي

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو
وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟