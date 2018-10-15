حملات مكبرة لمكافحة الاستغلال والتصدي لظاهرة حجب السلع الغذائية.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة، لمكافحة ظواهر الإستغلال والتصدى لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق خاصةً الأرز عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها، وكذلك متابعة المطاحن المنتجة للدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة.



وأسفرت جهودها بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط (14) قضية ضبط خلالها (476,690 طن) عبارة عن " أقماح – دقيق بلدى - أرز شعير " ، (1،250،000) مليون قطعة غيار سيارات مقلدة لأسماء وعلامات لكبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، أبرزها القضايا الآتية:



ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بمحافظة البحيرة) لقيامه بحيازة وتخزين (100) طن أرز شعير، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة السنبلاوين (بمحافظة الدقهلية) لقيامه بحيازة وتخزين (80) طن أرز شعير، (6) طن أرز أبيض ، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط مالك مضرب أرز غير مرخص بدائرة مركز شرطة فارسكور (بمحافظة دمياط) لقيامه بحيازة وتخزين (53) طن أرز شعير، بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.



كما تمكنت الإدارة بالإشتراك مع لجنة من مفتشى التهرب الجمركى والضريبى من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات ذات منشأ أجنبى مجهولة المصدر ، ومهربة جمركيًا ، ومقلدة لكبرى الأسماء والعلامات التجارية العالمية ، بإجمالى (1،250،000) مليون قطعة غيار سيارات مقلدة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وبذلك يكون إجمالى قضايا حجب أرز الشعير التى تم ضبطها ( عدد 141 قضية ) بمضبوطات بلغت ( 3837 طن أرز شعير).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.