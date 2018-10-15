أحمد موسى: السيسي أول رئيس أجنبي يلقي بيانا أمام البرلمان الروسي

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة يلقى رئيس أجنبي بيانا أمام البرلمان الروسي سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ زيارته لروسيا.



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن الزيارة لها أهمية كبيرة في تنمية العلاقات المصرية الروسية وتنمية المجالات المشتركة بين البلدين؛ موضحا أن الرئيس التقى اليوم رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي لتعزيز التعاون المشترك.



واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية باستقبال "تيجران ساركسيان" رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى، الذى يضم فى عضويته دول روسيا، وكازاخستان، وقيرغستان، وأرمينيا، وبيلاروسيا.