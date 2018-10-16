مراجعة شاملة لـ Nokia 7.1.. إمكانيات جبارة بسعر معقول.. فيديو وصور

بعد النجاح الساحق لهاتف Nokia 7، الذي يستهدف فئة الهواتف الذكية المتوسطة؛ قررت علامة نوكيا العريقة، الدفع بالنسخة الحديثة منه Nokia 7.1، فهنا الشاشة الأكبر، والكاميرا المزدوجة التى توفر وضع تصوير "portrait"، مع معالج أقوى، وسعر معقول، بالطبع سيجذب عددا كبيرا من المستهلكين.



ويأتى Nokia 7.1 بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.84 بوصة بدقة IPS بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Nokia 7.1 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 ثمانى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 509، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 3 و4 جيجابايت مع ذاكرتي تخزينية سعة 32 و64 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.







ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا مزدوجة أساسية، بدقة 12 ميجابيكسل وأخرى 5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.



ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 9V، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3060 أمبير.



وبعد استعراض مميزات الهاتف الأحدث قى مجموعة نوكيا العريقة؛ يتضح أنه أفضل بكثير من سابقه Nokia X6، مع تجربة نظام تشغيل Android One الخاصة بنوكيا.



ومن المنتظر أن يحصل الهاتف على تحديث Android 9 Pie الشهر المقبل، كما سيتم طرحه للشراء على موقع أمازون الشهير فى 28 أكتوبر الجاري، مقابل سعر 350 يورو، أى ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري، ويمكن الحصول علي Nokia 7.1 بلونين، "الأزرق" و"الرمادي"،