محليات العريش: صرف تراكمات مياه الأمطار من شوارع المدينة

أعطى اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته لإدارة تحسين البيئة بسرعة التواصل مع مرفق الصرف الصحي للمرور على بلاعات الصرف من كوبري غرناطة، مرورا بشارع الفاتح وكذلك منطقة الكرنتينة، والخلفاء الراشدين خلف فندق نيو جولدن بيتش وباركنج مكسيم، وكذلك شارع ٢٦ يوليو و٢٣ يوليو والتأكد من نظافة الغرف، حيث تم شفط وتصريف مياه الأمطار التي تراكمت في الشوارع بعدة مناطق بمدينة العريش.



وأوضح بيان، أنه بناء على تعليمات رئيس المركز تواصل إدارة الحدائق بمجلس مدينة العريش تواصل عملية تجميل وتهذيب وقص الأشجار بشوارع المدينة حيث تم عمل تجميل للأشجار الخاصه بالمدينة وإظهارها بمظهر جمالي.