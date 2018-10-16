مشايخ الأوقاف يلتقطون صورا مع الفنانة حنان شوقي بمولد البدوي.. فيديو وصور

شهدت ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية زيارة للفنانة حنان شوقي برفقة أقاربها وزملائها ولفيف من مشايخ مديرية الأوقاف الذين حرصوا على التقاط صور سلفي و التذكارية مع الفنانه داخل ضريح ومقام شيخ سيدي أحمد البدوي.



كما حرصت الفنانة على إقامة بعض الروحانيات وترديد عبارات وابتهالات تبرك بمولد شيخ العرب وفرحا بزيارته السنوية.



وأضافت "شوقي" أنها تحب التقرب من الله عز وجل كثير من خلال زيارة أولياء الله الصالحين، لافتة بقولها "التصوف وتلاحم الشعب المصري واتباع الدين الوسطي سيكون نواة حقيقية لمواجهة فكر وآراء خوارج العصر والزمان ومحاربة الإرهاب".



كما أوضح أن روحانيات الذكر وابتهالات مشايخ الطرق الصوفية يحرصون على مزاولة كافة فعاليات التصوف وبنوده سعيا فى توجيه الناس وحثهم على حب الله وآل رسوله وبيته الكريم وأولياء الصالحين.



وأعربت "شوقي" عن سعادتها البالغة لزيارتها مقتنيات مقام شيخ العرب ورؤية عصاه وسبحه الكريمة مشيرة بقولها "يكفينا كالمصريين أن نتجمع فى مولد سيدي أحمد البدوي اللى بحب زيارته أوي كل سنه وربنا يجمعنا وينصر كل مصر المحروسة من أخطار الخوارج".



