ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مشايخ الأوقاف يلتقطون صورا مع الفنانة حنان شوقي بمولد البدوي.. فيديو وصور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:07 م
الفنانة حنان شوقي
الفنانة حنان شوقي
أحمد على
شهدت ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية زيارة للفنانة حنان شوقي برفقة أقاربها وزملائها ولفيف من مشايخ مديرية الأوقاف الذين حرصوا على التقاط صور سلفي و التذكارية مع الفنانه داخل ضريح ومقام شيخ سيدي أحمد البدوي.

كما حرصت الفنانة على إقامة بعض الروحانيات وترديد عبارات وابتهالات تبرك بمولد شيخ العرب وفرحا بزيارته السنوية.

وأضافت "شوقي" أنها تحب التقرب من الله عز وجل كثير من خلال زيارة أولياء الله الصالحين، لافتة بقولها "التصوف وتلاحم الشعب المصري واتباع الدين الوسطي سيكون نواة حقيقية لمواجهة فكر وآراء خوارج العصر والزمان ومحاربة الإرهاب".

كما أوضح أن روحانيات الذكر وابتهالات مشايخ الطرق الصوفية يحرصون على مزاولة كافة فعاليات التصوف وبنوده سعيا فى توجيه الناس وحثهم على حب الله وآل رسوله وبيته الكريم وأولياء الصالحين.

وأعربت "شوقي" عن سعادتها البالغة لزيارتها مقتنيات مقام شيخ العرب ورؤية عصاه وسبحه الكريمة مشيرة بقولها "يكفينا كالمصريين أن نتجمع فى مولد سيدي أحمد البدوي اللى بحب زيارته أوي كل سنه وربنا يجمعنا وينصر كل مصر المحروسة من أخطار الخوارج".

ترشيحاتنا

شاهد..لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

احرصي على تناول الحمص المسلوق يوميا لأسباب ستدهشك

حسام حسن: اتحاد الكرة طبطب على جزيرة مطروح.. طيب ادفع لولادك.. فيديو

صراع شرس بين الأهلى والزمالك على ضم رونالدو الاتصالات

الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

مرض خطير يتفشى في إسرائيل

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

حسين الشحات.. إصابة محمد صلاح تمنح فرصة العمر لـ المظلوم دوليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

فيديو

السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو
السيسى يشيد بدور الأزهر كمنارة للإسلام المعتدل أمام المجلس الفيدرالى.. فيديو
السيسي: نتطلع لتعزيز التنسيق مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟