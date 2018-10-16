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الصحة: إلزام العيادات الخاصة إعلان الفيزيتا ومنح المريض إيصالا بداية نوفمبر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإلزام العيادات الخاصة بإعلان "الفيزيتا" ومنح المريض إيصالًا جاء لكثرة الشكاوى من التعامل المالي بين متلقي الخدمة ومقدميها في العيادات والمستشفيات.

وأوضح "محروس"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أن المرضى يعانون من ارتفاع أسعار الفيزيتا وتفاوت في الأسعار في العيادات الخاصة، وفي حال إعلان الفيزيتا واستخراج إيصال يجعل الأمر واضحا أمام المريض.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أنه سيتم تطبيق هذا القرار خلال 10 أيام في بداية شهر نوفمبر القادم، مناشدًا الأطباء في العيادات الخاصة بالاحتفاظ بصورة من الفاتورة لإيضاح الكشف المجاني على بعض المرضى في حال سؤال الضرائب عن الأمر.

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