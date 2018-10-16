شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

ذكرت قناة روسيا اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي التصفيق لمرور 75 عاما على العلاقات الروسية المصرية، حيث قال في مستهل كلمته أمام المجلس: "ينفع أطلب منكم إننا نوجه التحية لمرور 75 عاما على العلاقات المصرية الروسية"، قبل أن يصفق الأعضاء بحرارة.



ووفقا للقناة، وصف السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الصديق العزيز" وكررها مرتين، وقال: سأناقش مجموعة من المواضيع الهامة مع رئيس الوزراء ديميترى مدفيديف اليوم، وغدا سأكون مع صديقي العزيز صديقي العزيز".



وتأتي كلمة السيسي أمام مجلس الاتحاد اليوم في مستهل زيارة إلى روسيا، يختتمها بقمة مع الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، وهذه أول مرة يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي.





