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رياضة

هنري يستهدف ضم موهبة تشيلسي لموناكو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نور عادل
يستهدف تييري هنري، المدير الفني الجديد لموناكو، ضم موهبة تشيلسي إلى فريق الإمارة الفرنسية خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، لاعب فريق تشيلسي، يعد أحد أهم أهداف هنري مع موناكو.

وأوضحت أن هنري يراقب اللاعب الإنجليزي الشاب صاحب الـ17 عامًا، والمتوج مع منتخب إنجلترا للشباب بكأس العالم في صيف عام 2017.

وعلى الرغم من البداية الجيدة لأودوي مع ماوريسيو ساري مدرب البلوز، حيث أنه بدأ أساسيًا أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، إلا أنه لم يلعب مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ويدرك المدير الرياضي لموناكو مايكل إيمينالو، الموهبة التي يتمتع بها أودوي، منذ أن كان مديرًا رياضيًا لتشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موناكو ليس الفريق الوحيد المهتم بضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أن نادي لايبزيج الألماني يراقب أودوي أيضًا.

وبرر ساري عدم مشاركة اللاعب في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الأوروبي، قائلًا: "بالنسبة لأودوي، في المباراة الأخيرة لعبنا ببيدرو وهازارد في مركزه، وكان لدينا موسيس وويليان أيضًا"

واختتم: "هودسون أودوي وأمبادو ولوفوتس تشيك هم مستقبل تشيلسي".

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