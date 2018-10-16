رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو

قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، إن المصنع به قضبان سكة حديد لإجراء مرحلة اختبارات، وهو يضم 3 وحدات اختبارات، وحدة كهربائية، ووحدة اختبار أحمال، ووحدة تسرب المياه.





وأضاف " حسين"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن المصنع يضم 1200 عامل، بجميع التخصصات من المهندسين والفنيين، مشيرا إلى أنه كل عام في شهر يناير وفبراير في الجرائد يتم الإعلان عن حاجة المصنع عن عمال جدد.





وأشار إلى أن المصنع قام بتوريد 25 ألف عربة متنوعة مكيفة وعادية وبضائع من إنشائه وأصبح واحدًا من الكيانات المعروفة على مستوى العالم، مضيفًا أنهم قاموا بالتصدير لدول السودان والمجر وسريلانكا.





ولفت إلى أن وزارة الصناعة منحت المصنع علامة صنع في مصر بعد النجاح في إنتاج أول عربة خالصة درجة ثانية من الإستانليس إستيل.